Oroscopo Cancro di oggi 6 e domani 7 luglio

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Se non trovate le chiavi o un documento, non prendetevela con il primo malcapitato. L’azione della disarmonia lunare con Mercurio si fa sentire! Il nervosismo serpeggia anche fra voi e i vostri colleghi. Non sarebbe meglio provare a discuterne? Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata