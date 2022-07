Oroscopo Capricorno di oggi 6 e domani 7 luglio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 luglio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Scoprite che un amico ha tradito la vostra fiducia? Non saltate subito alle conclusioni, senza prima verificare la certezza di certe affermazioni. La quadratura lunare non vi permette di fare il bello e il cattivo tempo. Dovete affidarvi a qualcuno. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

