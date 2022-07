Oroscopo di oggi 6 luglio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 6 luglio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 6 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Non fate affidamento su un colpo di fortuna, dovendo rispondere alle domande per un colloquio di lavoro. Meglio una preparazione impeccabile. Siete sotto il tiro dell’opposizione lunare a Giove. Attendete il vostro turno senza saltare la fila.

Toro. 21/4 – 20/5

In questo periodo l’energia non vi manca. Utilizzatela però in maniera costruttiva, senza dare in escandescenze per cose di piccolo conto. Un’antica fiamma si riaccende inaspettata. Sarà alla fine soltanto tutto fumo... e niente arrosto?

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’ottima Luna in Bilancia vi fa risplendere di luce propria. Non avete bisogno di consigli, dato che ne avete già pronti molti da propinare. È divertente chiacchierare. Attenti però alla superficialità, con cui a volte giudicate una relazione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se non trovate le chiavi o un documento, non prendetevela con il primo malcapitato. L’azione della disarmonia lunare con Mercurio si fa sentire! Il nervosismo serpeggia anche fra voi e i vostri colleghi. Non sarebbe meglio provare a discuterne?

Leone. 23/7 – 23/8

Siete molto ricettivi, grazie alla Luna nella leggera Bilancia. Accogliete con gioia ogni nuova idea e cercate subito di condurla in porto. Coinvolgete anche gli altri in un progetto interessante. Non vorrete tenervi tutto il divertimento!

Vergine. 24/8 – 22/9

Con l’astro della notte che vi abbandona, la fiducia in un rapporto importante potrebbe diminuire. Non fatevi imbrigliare da timori del tutto infondati. Circondatevi di persone delle quali non temete repentini voltafaccia. La stima vi guida nelle scelte.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giornata un po’ pesante, con la Luna ora in casa vostra, ma che bisticcia con Mercurio e con Giove. Evitate le situazioni stressanti, se potete. Dovendo firmare un documento o dovendo prendere una decisione, andateci con i piedi di piombo...

Scorpione. 23/10 – 22/11

Certamente non vi spaventa trascorrere qualche momento in solitudine. Magari avvertite la necessità di riflettere e di meditare su certe faccende. Non volete avere troppi pensieri per la testa, e allora affibbiate a qualcun altro i compiti gravosi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Lo stress scompare subito, grazie all’apporto benefico della Luna nella complice Bilancia. Non dovete aver paura che qualcuno vi rubi un’idea geniale. Vi riprendete immediatamente da una piccola sbandata e vi rimettete in carreggiata senza fatica.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Scoprite che un amico ha tradito la vostra fiducia? Non saltate subito alle conclusioni, senza prima verificare la certezza di certe affermazioni. La quadratura lunare non vi permette di fare il bello e il cattivo tempo. Dovete affidarvi a qualcuno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna in un segno d’Aria a voi affine, è proprio il caso di cambiare aria per un po’, se ve lo potete permettere. Una piccola vacanza? Eccellete in ogni settore, ma nel vostro campo specifico non avrete davvero alcun valido e serio rivale.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un atteggiamento più gentile potrebbe aiutarvi ad avere più amici e pure a sentirvi più in sintonia anche con chi la pensa diversamente da voi. Confrontate sempre più prezzi e vari preventivi. Ascoltate più di una campana, se volete risparmiare.

