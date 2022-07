Oroscopo Capricorno di oggi 7 e domani 8 luglio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 7 luglio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Sotto il peso della quadratura lunare, le vostre idee non saranno molto originali. Non potete nemmeno però pretenderne dai vostri colleghi. Alcune mansioni piuttosto noiose vanno sbrigate prima di altre, più intriganti. Ma che potete farci. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

