Oroscopo Capricorno di oggi 8 e domani 9 luglio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

La quadratura della Luna con quel burbero di un Plutone sarà ben presto mitigata dal transito del satellite terrestre nell’intimo Scorpione. Dato che l’ostinazione non si è rivelata una buona strategia, sarete finalmente disposti a cambiarla? Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata