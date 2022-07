Oroscopo Leone di oggi 8 e domani 9 luglio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

La stima che gli altri hanno nei vostri confronti potrebbe non bastarvi. Avete bisogno di continue conferme per via dell’ostilità lunare. Un atteggiamento poco rispettoso vi viene rimproverato da un collega o un amico. Chiedete scusa. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata