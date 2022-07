Oroscopo Scorpione di oggi 8 e domani 9 luglio

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 luglio?

Scorpione

Scelte imprudenti per colpa dell’opposizione lunare a Marte, o era semplicemente tutto calcolato come suggerito dal trigono con lo scaltro Mercurio? Coglierete in fallo qualcuno che voleva provare a fare il furbo con voi. Ma per chi vi ha preso. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

