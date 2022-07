Oroscopo Ariete di oggi 9 e domani 10 luglio

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 luglio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Siete un po’ confusi mentalmente per via dell’acredine di Mercurio verso Giove. Non prendete decisioni alquanto complicate senza riflettere. Dato che è sabato, potrete trovare del tempo da dedicare alla meditazione. Bisogno di tranquillità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

