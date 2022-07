Oroscopo di oggi 9 luglio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 9 luglio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Siete un po’ confusi mentalmente per via dell’acredine di Mercurio verso Giove. Non prendete decisioni alquanto complicate senza riflettere. Dato che è sabato, potrete trovare del tempo da dedicare alla meditazione. Bisogno di tranquillità.

Toro. 21/4 – 20/5

Fra voi e il vostro partner, chi avrà la meglio nel decidere come passare il weekend? Con l’opposizione Luna-Urano sarà di certo una dura lotta! Siate più tolleranti, con chi magari in diverse occasioni vi ha dimostrato affetto e comprensione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Avevate grandi progetti per il fine settimana, ma venite frenati da faccende domestiche arretrate? Fatevi sotto con le pulizie! Ci vuole olio di gomito. Nella pratica basta darsi da fare, piuttosto che perdersi in molte e inutili chiacchiere farraginose.

Cancro. 22/6 – 22/7

Dovrete far fronte a un’indiscrezione, venuta a galla con la quadratura fra Mercurio e Giove. Saprete gestire la situazione con abilità. Dentro di voi c’è una pace e una serenità che niente può turbare, nemmeno lo scocciatore di turno!

Leone. 23/7 – 23/8

Un cambiamento o un piccolo rinnovo dell’arredamento potrebbe essere stimolante, senza necessariamente dover spendere cifre astronomiche. Il problema è quello di accordarvi con i familiari nelle scelte. Con autorità metterete tutti a tacere.

Vergine. 24/8 – 22/9

Anche se le agognate ferie non sono ancora arrivate, una piccola uscita o una semplice gita fuori porta possono già aiutarvi a cambiare aria. Anche se esprimere la vostra opinione vi costa fatica, è essenziale per costruire un sano rapporto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Quando provate a far collimare le tessere di un puzzle, non bisogna mai premere troppo, altrimenti potrebbero rovinarsi irreparabilmente. Tutto deve venire naturale in una sana relazione. Ogni forzatura compromette un delicato equilibrio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con l’opposizione lunare a Urano, avete una certa vostra peculiare idea e non siete disposti a cambiarla tanto facilmente. Certo, se qualcuno vi convincesse... Un tocco di originalità sarà la vostra “firma”. Perché accontentarvi di un risultato banale o mediocre?

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete voglia di novità, ma per oggi dovrete accontentarvi di ciò che già sapete. Nel frattempo però non riuscite a restare a girarvi i pollici. Costruite il vostro percorso formativo unendo insieme teoria e pratica. Sarete imbattibili in ogni campo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Evitate i pettegolezzi e le malelingue messe in circolazione da Mercurio in Cancro. Tirate dritto per la vostra strada, senza voltarvi indietro. Parlando del più e del meno, finirete con il perdere il treno. Non dimenticatevi l’obiettivo principale.​

Acquario. 21/1 – 19/2

Anche se magari non avete ricevuto gli elogi in cui speravate, non vi demoralizzate, anzi, cercate di migliorare per la prossima occasione. Per meritarvi la stima della vostra dolce metà, siete disposti a fare qualche piccolo sacrificio in più.

Pesci. 20/2 – 20/3

Viaggerete molto, se non fisicamente, almeno con la vostra fantasia, guidati dal trigono lunare, verso nuovi orizzonti ancora inesplorati. Coinvolgete il partner o un amico fidato in un bel progetto. Verrà accolto con grande entusiasmo.

