Oroscopo Scorpione di oggi 9 e domani 10 luglio

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 luglio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Con l’opposizione lunare a Urano, avete una certa vostra peculiare idea e non siete disposti a cambiarla tanto facilmente. Certo, se qualcuno vi convincesse... Un tocco di originalità sarà la vostra “firma”. Perché accontentarvi di un risultato banale o mediocre? Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

