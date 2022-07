Oroscopo Toro di oggi 9 e domani 10 luglio

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Fra voi e il vostro partner, chi avrà la meglio nel decidere come passare il weekend? Con l’opposizione Luna-Urano sarà di certo una dura lotta! Siate più tolleranti, con chi magari in diverse occasioni vi ha dimostrato affetto e comprensione. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata