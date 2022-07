Oroscopo Bilancia di oggi 10 e domani 11 luglio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 10 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Il transito lunare in Sagittario rinnova il vostro entusiasmo che si era sopito. Bando a una domenica in pantofole, è proprio ora di uscire! Non pretendete la “Luna” dagli altri. Mettetevi in gioco al cento per cento, e non ve ne pentirete. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

