Oroscopo di oggi 11 luglio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 11 luglio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Un piccolo colpo di fortuna, causato dalla Luna magnifica complice di Giove, vi toglierà dai pasticci in cui vi eravate cacciati senza rendervi conto. La tolleranza viene prima di tutto. Vi consentirà di farvi numerosi e preziosi alleati in ogni ambito.

Toro. 21/4 – 20/5

Nella pratica darete il meglio di voi, in questo periodo. Concentratevi sull’esperienza fatta e non avrete alcun problema che non saprete sbrogliare. Il lavoro vi porta via molto tempo, ma non trascurate familiari, partner e amici. Ci vuole equilibrio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con l’opposizione lunare a Venere, dovrete far fronte a insidie e a piccole incomprensioni nella sfera domestica. Occorre molta pazienza. Avete bisogno dei vostri spazi, ma non escludete l’altro dal vostro mondo o potrebbe aversela a male.

Cancro. 22/6 – 22/7

Mantenete la vostra posizione fino a un certo punto. Se alla fine della discussione comprendete di aver preso un granchio, allora cambiate parere. Avete le informazioni giuste per non sbagliare strada. Tutt’al più potreste accendere il navigatore...

Leone. 23/7 – 23/8

La passione si riaccende: cogliete al volo questa opportunità. Perché buttare alle ortiche tutte le attenzioni e le molte energie che avete messo in campo? Un atteggiamento magnanimo vi permette di tollerare anche certi capricci, senza farci troppo caso.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con certe persone preferireste non provare neanche a discutere. Vi trovate di fronte a un muro di gomma, senza possibilità di scalfirlo minimamente. Cogliete il lato umoristico anche di quella che potrebbe essere una seccatura. Vivete con leggerezza.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il sestile della Luna vi regalerà nuovi stimoli e nuovi ideali da seguire. Ma una volta decisa la meta, non cambiatela ogni due secondi. Non accontentatevi di eseguire il vostro dovere senza metterci un po’ di entusiasmo e di originalità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un lieve calo energetico vi fa sentire senza alcun spirito d’iniziativa. Incominciate dalle piccole cose quotidiane, e ritroverete lo slancio perso. Migliorate le vostre attitudini professionali, con aggiornamenti, articoli online e riviste specializzate.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Anche se all’interno della coppia c’è qualche discussione animata, alla fine la consonanza lunare con Giove vi fa tendere per un rappacificamento. Manifestate il vostro amore senza paura. Giocate allo scoperto, come sapete fare, e... vincerete.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un momento di riflessione in più potrebbe essere d’obbligo, dovendo prendere una decisione che non riguarda soltanto voi personalmente. Utilizzate la vostra sensibilità, per capire e intuire i bisogni dell’altro e agire così di conseguenza.

Acquario. 21/1 – 19/2

Cavalcate l’onda del sestile della Luna, per poter esternare i vostri sentimenti. Se prima avevate qualche timore, ora troverete il coraggio. Nulla intralcerà i vostri programmi, a patto di aver fiducia in voi stessi e nelle vostre immense capacità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Buone le opportunità lavorative, per chi è in cerca di un’occupazione. Tuttavia la mansione potrebbe non essere quella che desideravate. Cercate di accontentarvi almeno all’inizio. Poi, andando avanti, potrete sempre aggiustare il tiro.

