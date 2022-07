Oroscopo Gemelli di oggi 11 e domani 12 luglio

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 luglio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Con l’opposizione lunare a Venere, dovrete far fronte a insidie e a piccole incomprensioni nella sfera domestica. Occorre molta pazienza. Avete bisogno dei vostri spazi, ma non escludete l’altro dal vostro mondo o potrebbe aversela a male. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

