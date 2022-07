Oroscopo Sagittario di oggi 11 e domani 12 luglio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Anche se all’interno della coppia c’è qualche discussione animata, alla fine la consonanza lunare con Giove vi fa tendere per un rappacificamento. Manifestate il vostro amore senza paura. Giocate allo scoperto, come sapete fare, e... vincerete. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

