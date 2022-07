Oroscopo Ariete di oggi 12 e domani 13 luglio

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 luglio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Frenati dal transito della Luna in Capricorno, potreste dovervi scontrare con un’opinione diversa dalla vostra. Non per questo cambierete idea. Che fatica dover tener testa a un collega quasi irremovibile! Forse è meglio non insistere oltre... Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

