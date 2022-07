Oroscopo Bilancia di oggi 12 e domani 13 luglio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Non brillate molto e la vostra verve è piuttosto spenta. Colpa della disarmonia lunare o di una piccola distrazione in cui non volevate incappare. Non siate giudici troppo severi, nemmeno quando si tratta di voi stessi. Amatevi per quelli che siete. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

