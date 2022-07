Oroscopo di oggi 14 luglio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 14 luglio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 14 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Grande ottimismo, grazie al sestile lunare con Giove! Anche qualcosa che prima vi sembrava impossibile inizia via via a concretizzarsi. Ogni impresa è fatta di piccoli passi. Incominciate con il primo e tutto il resto verrà di conseguenza.

Toro. 21/4 – 20/5

A parte un po’ di nervosismo a fine giornata, per il resto i buoni rapporti mattutini fra Mercurio e Urano vi permettono di trovare soluzioni brillanti. In ufficio si respira un’aria un po’ tesa? Siete in grado di riportare tutti in carreggiata con entusiasmo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Qualcuno tenta di farvi le scarpe? Occhio alla quadratura di Venere con Nettuno al risveglio. State con gli occhi ben aperti nell’intricato mondo degli affari. Volevate un’altra possibilità, e vi verrà gentilmente concessa dal transito lunare nell’idealista Acquario.

Cancro. 22/6 – 22/7

Concentrate l’attenzione su di voi con grandissima bravura, grazie a Mercurio in sestile con Urano. Al centro del palco chi vi ruberà la scena? In questo momento volete essere protagonisti più che spettatori. E in fondo poi cosa c’è di male?

Leone. 23/7 – 23/8

Vi perdete in chiacchiere, a causa della Luna di passaggio nel vostro segno opposto. Ora dovrete correre non poco, per recuperare il tempo perso. Non potete sapere tutto? Allora dovreste poter contare sull’appoggio di un esperto nei vari campi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se restate concentrati, il vostro rendimento sale e potete dare il meglio nel lavoro o nello studio. Nelle faccende domestiche vi occorre un aiuto. Non andate alla ricerca di chissà quale soluzione. Cercate prima di tutto il dialogo con l’interessato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una visione della vita molto simile potrebbe innescare la scintilla in una bella e intrigante relazione. Appoggiati dal trigono lunare... che appeal! Le spiegazioni rapide e concise sono meglio di quelle farraginose. Il vostro team vi apprezzerà.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La presenza della Luna nel sognatore Acquario vi fa perdere in concretezza. Ecco che avete la testa fra le nuvole e il capo... se ne accorge! Va bene una piccola pausa, ma poi riprendete a sbrigare il vostro compito o non consegnerete in tempo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con l’armonia lunare con il vostro segno, l’umore è buono, e riuscite a perdonare il partner per un piccolo ritardo o una lieve dimenticanza. La vostra idea di giustizia è chiara, e pur se siete disposti a chiudere un occhio, l’altro è ben aperto!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le eccessive emotività e possessività causate dalla congiunzione della Luna con Plutone, non vi darà troppo filo da torcere e svanirà in poco tempo. Non giudicate l’operato di un collega che non vi sembra un granché. Perché non gli date una mano?

Acquario. 21/1 – 19/2

Pur se Marte in questo momento non vi sorride, potete contare sul sestile lunare con Giove. Vi arrampicate sugli specchi, ma alla fine arrivate! Disattenti e con la testa altrove? Abbiate pazienza, e... riaggiustate i cocci rotti con un po’ di creatività.

Pesci. 20/2 – 20/3

Avete alcuni timori nei riguardi della vostra reputazione. Sarà per colpa della disarmonia Venere-Nettuno o per qualche pasticcio combinato? Pur se il desiderio di novità vi spinge in una direzione, non imbarcatevi in un’impresa troppo faticosa.

