Oroscopo Leone di oggi 14 e domani 15 luglio

Leone

Vi perdete in chiacchiere, a causa della Luna di passaggio nel vostro segno opposto. Ora dovrete correre non poco, per recuperare il tempo perso. Non potete sapere tutto? Allora dovreste poter contare sull’appoggio di un esperto nei vari campi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

