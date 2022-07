Oroscopo Sagittario di oggi 14 e domani 15 luglio

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 luglio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Con l’armonia lunare con il vostro segno, l’umore è buono, e riuscite a perdonare il partner per un piccolo ritardo o una lieve dimenticanza. La vostra idea di giustizia è chiara, e pur se siete disposti a chiudere un occhio, l’altro è ben aperto! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

