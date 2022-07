Oroscopo Bilancia di oggi 15 e domani 16 luglio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 luglio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Seguite le intuizioni apportate dalla Luna in Acquario, senza farvi prendere da dubbi e incertezze. Quello che conta alla fine è il risultato. È vero che “il fine giustifica i mezzi”, ma voi volete seguire il vostro ideale. Niente giri di parole. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

