Oroscopo di domani 16 luglio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 16 luglio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 16 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Il conto in pizzeria è più salato del previsto. Volevate offrire voi la cena a tutti, ma forse sarebbe meglio, per questa volta, dividere. Siete presi da due pensieri opposti. Ma non potete tenere troppo a lungo il piede in due staffe...

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in sestile con Marte vi fa essere padroni e sicuri di voi stessi e delle vostre capacità, forse anche troppo, e qualcuno ve lo fa notare. Se le ore al lavoro scorrono senza problemi, ringraziate il duro impegno e la dedizione che ci mettete.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Approfittate di un bel dono da parte della perfetta armonia lunare con Venere. Se dovete far pace con il partner, la mattina è assai propizia. Non mollate facilmente: non lasciate sola la persona amata. Attenzioni e maggior cura verso gli altri.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ottime letture da iniziare, spinti dal Sole congiunto a Mercurio. Prendete spunto per migliorare un settore che vi interessa particolarmente. Seguite una passione senza dovervi rinunciare per mancanza di tempo. Ne gioverete alla grande.

Leone. 23/7 – 23/8

Non fate pesare a un amico l’aiuto che gli avete già promesso. Ormai il gioco è fatto, e vi siete preclusi i divertimenti del sabato sera. Stare insieme a qualcuno a cui volete bene è già un momento prezioso. Riceverete grande stima.

Vergine. 24/8 – 22/9

Rifiutate l’invito della vostra combriccola per dedicarvi al cento per cento alla vostra dolce metà. Ve ne sarà molto grata: una cenetta a tu per tu? L’opposizione lunare vi suggerisce sensibilità nei confronti del prossimo o di una persona in particolare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Scorpione. 23/10 – 22/11

Seguite le intuizioni apportate dalla Luna nel medianico Pesci. Comprenderete già al primo sguardo le intenzioni dei vostri interlocutori. All’interno della giusta compagnia, potrete brillare per verve, entusiasmo e iniziative coinvolgenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La doppiezza di qualcuno non vi fa dormire sonni tranquilli. Prendete la palla al balzo, e pretendete una spiegazione sincera e onesta. Una volta presa una decisione, non cambiatela seguendo il mutare del vento. Occorre molta lucidità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in Pesci vi rende finalmente più loquaci, e riuscite a esprimere sentimenti ed emozioni senza la paura di non venire compresi a fondo. Vi esponete un po’ di più, sapendo che la meta che raggiungerete vi ripagherà di ogni sforzo fatto.

Acquario. 21/1 – 19/2

La prudenza donata dalla congiunzione lunare con Saturno vi occorre fino a un certo punto. Poi, una volta certi, potete tranquillamente abbandonarla. La costruzione di un bel rapporto richiede che vi buttiate anima e corpo senza alcun ripensamento.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna venuta a farvi gradita visita e il suo sestile con Marte, siete carichi di aspettative e di energia da indirizzare come meglio credete. Dovendo appianare e porre fine a una discussione, siete bendisposti a usare un tocco di gentilezza.

