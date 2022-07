Oroscopo Leone di oggi 15 e domani 16 luglio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 luglio?

Leone

Gli amici, quelli veri, e i contatti sociali sono essenziali per voi ora più che mai. Per tale motivo siete disposti anche a trattare amabilmente. Invece di rimanere lunghe ore sui social, invitate delle vecchie conoscenze per una sana rimpatriata. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

