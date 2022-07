Oroscopo Toro di oggi 15 e domani 16 luglio

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 luglio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

L’ostinazione della quadratura Luna-Urano non vi permette di aggiustare il tiro. Abbandonate un pizzico di orgoglio, ne gioverete molto! Prima di scegliere una strada in salita, siate consapevoli della sfacchinata che state per compiere. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

