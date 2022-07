Oroscopo di oggi 17 luglio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 17 luglio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 17 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Nel vostro giorno libero ritagliatevi uno spazio tutto per voi. Avete bisogno di riflettere su alcune scelte da compiere senza farvi prendere dalla fretta. Sui gusti non si discute, e se al ristorante ordinate una pietanza un po’ particolare, buon per voi!

Toro. 21/4 – 20/5

Il sestile lunare con Urano vi farà brillare in mezzo alla vostra compagnia. Tenete alto il morale con la battuta pronta e lo spirito elevato. Usate la fantasia e la creatività anche in cucina. Gli invitati non potranno che... chiedere il bis!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il mobile in kit che avete acquistato si rivela una bella sfida da affrontare in questa giornata. Alla fine vi attirerete anche più di un elogio. Bando alla pigrizia, ed utilizzate un po’ del tempo libero anche per praticare sport all’aria aperta.

Cancro. 22/6 – 22/7

Sfruttate il senso artistico regalatovi da Mercurio in trigono con Nettuno, per coinvolgere grandi e piccini in un’attività creativa divertente. Se avete ricevuto tela e colori per il vostro compleanno, forse è venuto il momento di utilizzarli.

Leone. 23/7 – 23/8

Nemmeno le congratulazioni di amici e colleghi possono rendervi più felici del fatto che gran parte di ciò che avete realizzato dipende solo da voi. Una domenica in pantofole poco vi si addice. Indossate il costume e... fate un bel tuffo in piscina.

Vergine. 24/8 – 22/9

Alcune pietanze del pranzo avevano pur qualche piccolo difetto, ma avendo fatto tutto con le vostre mani, vi meritate un bel complimento. Riuscite a gestire anche più cose contemporaneamente. Certo che se il partner vi desse una mano...

Bilancia. 23/9 – 22/10

Qualcuno si sente legittimato a svegliarvi presto nonostante sia domenica? D’altronde una promessa è una promessa, e non potete tirarvi indietro. Cercate di far buon viso a cattivo gioco, e pensate a prendere il buono che c’è in ogni situazione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La settimana finisce in bellezza, grazie al trigono lunare. Non dovrete preoccuparvi di altro che di divertirvi con le persone a cui tenete di più. Un minimo di organizzazione è utile in ogni circostanza, o finirete per avere troppo caos intorno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se ieri sera avete fatto le ore piccole, non pretendete oggi di alzarvi all’alba. Dovete riposare per ricaricarvi e non abusare del caffè. Non avete raccolto una sfida? Pazienza, se non ve la sentivate. Ritenterete in un’altra occasione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La tolleranza vi permette di accettare anche un’opinione contraria alla vostra, senza dover cambiare idea. Il partner ve ne sarà grato. Anche se non sarete voi a scegliere il ristorante, potrete rifarvi con più voce in capitolo nel menu.

Acquario. 21/1 – 19/2

Prevenire è sempre meglio che curare, ma a volte dovreste anche accettare pacificamente di non riuscire a controllare tutto come vorreste. Sopperite a un lieve calo di umore, prendendo un po’ di sole e ritagliandovi dei momenti di relax.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in buoni rapporti con Urano vi spinge a mettervi scarpe da jogging e completo sportivo per una bella corsa nel parco cittadino. Ambite a venir elogiati? Cominciate con l’essere soddisfatti dei risultati raggiunti. Non serve altro!

