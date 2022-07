Oroscopo Leone di oggi 17 e domani 18 luglio

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 luglio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Nemmeno le congratulazioni di amici e colleghi possono rendervi più felici del fatto che gran parte di ciò che avete realizzato dipende solo da voi. Una domenica in pantofole poco vi si addice. Indossate il costume e... fate un bel tuffo in piscina.

