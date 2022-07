Oroscopo di oggi 18 luglio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 18 luglio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 18 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

La seconda parte di questo lunedì sarà dominata dalla Luna che entra in casa vostra e comincia a bisticciare con Venere da stamattina in Cancro. Per ritrovare la serenità nella vostra serata, sarà meglio concedere al partner tutto quello che desidera.

Toro. 21/4 – 20/5

La responsabilità che dimostrate nel prendervi a cuore un progetto per il bene comune vi fa onore. Ora però non montatevi troppo la testa. Critiche costruttive vi aiutano a crescere nel mondo del lavoro, perciò accoglietele senza discutere.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Dovrete metterci più volontà per piegare gli eventi a vostro vantaggio personale. Tirate pazientemente acqua al vostro mulino, ma che faticaccia! Per sbrigare una tale mole di scartoffie, occorre più tempo del previsto. Meglio non essere precipitosi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non giungete a conclusioni affrettate, con Mercurio opposto a Plutone. Le intuizioni del trigono del Sole con Nettuno vi possono guidare al meglio. L’armonia e la gioia della condivisione vi permettono di fare passi avanti in una bella relazione.

Leone. 23/7 – 23/8

“Non tutte le ciambelle riescono col buco”, e se qualche iniziativa non è andata a buon fine, non è tutta colpa vostra. Fatevene una ragione. Non assumetevi una responsabilità che non avete, e soprattutto non demoralizzatevi per così poco.

Vergine. 24/8 – 22/9

Dovete trovare il giusto equilibrio tra due idee contrastanti. Iniziate con l’ascoltare attentamente tutto quello che la dolce metà vi racconta. L’opposizione lunare sta scemando via via. E voi incominciate a non sentirvi più troppo indecisi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

State cercando una conferma dagli altri, ma prima di tutto le certezze devono essere le vostre. Non pretendete ciò che voi non potete dare. Per oggi forse non sarete originali. Pazienza, accontentatevi di seguire il copione senza intoppi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Iniziate la giornata con le intuizioni giuste, grazie alla Luna nei Pesci. Chi ben comincia è a metà dell’opera. Non fatevi fuorviare da nessuno. Potete lavorare duramente, ma anche divertirvi nello stesso momento, se lo fate con grande passione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La dissonanza lunare svanirà nel pomeriggio e potrete tornare a risplendere come prima. Nel frattempo vi accontentate di un posto dietro le quinte. Predisponete la mente in base all’attività che state per svolgere e abbassate il volume della musica.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dato che il sarcasmo o il cinismo esagerato di Mercurio in guerra con Plutone non vi fa onore, optate per un’altra tattica molto più sobria. Potete affermare la vostra opinione con nonchalance, sicuri che quanto esponete è vero al cento per cento.

Acquario. 21/1 – 19/2

La cooperazione con i colleghi vi porterà molto presto a grandi soddisfazioni. Dividere oneri e onori non è mai stato così gratificante. Non restate impassibili di fronte a una richiesta di aiuto: anche se il tempo stringe, accettate subito!

Pesci. 20/2 – 20/3

La congiunzione lunare con Nettuno vi porterà ad essere piuttosto elusivi. Fortuna però che Mercurio vi spronerà nella giusta direzione. Prima che la Luna vi abbandoni, approfittate di un ultimo sprazzo di luce con il suo trigono al Sole.

