Oroscopo di oggi 19 luglio 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 19 luglio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 19 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie alla congiunzione Luna-Giove che vi copre le spalle, in ogni opportunità intravedete la luce e la speranza per migliorare il vostro futuro. In questo periodo forse potreste mangiare più del dovuto. Tenete d’occhio la bilancia a più riprese.

Toro. 21/4 – 20/5

Imparate a disfarvi di cose inutili o che non usate ormai da molto tempo. Sapersi rinnovare è importante, nelle relazioni e in generale. Tattica errata? Potete sempre contare su di una seconda possibilità, ma stavolta fate attenzione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Anche se dovete portare a termine un lavoro prima di una scadenza ravvicinata, per voi non è un problema con l’appoggio lunare in Ariete. Non cominciate a pretendere che la vostra bravura venga per forza notata. Prima o poi lo sarà di sicuro.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna in Ariete, le principali difficoltà potrebbero essere date dall’impulsività. Dovendo apporre la vostra firma, rileggete bene il contratto. Anche se avete riscosso un successo, ora non fatevi prendere la mano nel volerlo subito replicare.

Leone. 23/7 – 23/8

La voglia di primeggiare ad ogni costo sugli altri, con Mercurio arrivato in casa vostra che vi incita, potrebbe condurvi a fare un passo falso. Ponete in rilievo gli ostacoli affrontati sulla via, ma il partner vi fa notare che la strada è la stessa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Avete bisogno di un piccolo incoraggiamento che venga dall’esterno. Nel frattempo però, non perdete istanti preziosi: potrebbero essere magici. Avete tenuto capacità latenti chiuse in un cassetto. Forse è il momento di tirarle fuori e di usarle.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’opposizione lunare vi porta ad essere poco dinamici e altrettanto poco reattivi, proprio laddove servirebbe invece un pizzico di grinta in più. Armatevi di coraggio, e anche se avete il cuore in gola, terminate la frase che avevate iniziato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se la mente è lucida, ce la farete almeno a prevenire o a evitare le situazioni più stressanti. Arrampicarsi sugli specchi non è mai piacevole. Invece di arrabbiarvi, se il partner non risponde al primo squillo, mettete in campo le più svariate ipotesi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna nel focoso Ariete vi guarda benigna e vi permette di brillare in ogni ambito. Condividete con gli altri le vostre opinioni senza paura. Qualcuno si merita una strigliata, ma forse per oggi siete talmente di buonumore, che lascerete correre.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I rumori dei vicini sono fastidiosi e non riuscite a concentrarvi come vorreste. Invece di andare su tutte le furie, uscite a fare quattro passi. Una volta placato l’animo e allentate le tensioni, sarà più facile portare a termine il vostro compito.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il sestile lunare vi sprona a fare tutto alla svelta e nel migliore dei modi, per avere poi anche il tempo di fare un bel tuffo in piscina. Occhio alla fretta, cattiva consigliera. Ricontrollate una relazione scritta, in cerca di qualche refuso.

Pesci. 20/2 – 20/3

Dopo giornate intense, potreste anche prendervi una piccola pausa, se ne avete la facoltà. Fareste un grande errore ad assumervi ben altri impegni. Imparate a fare un bilancio dei pro e dei contro di ogni scelta. In coppia va affrontata a quattro mani.

