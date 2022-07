Oroscopo Ariete di oggi 20 e domani 21 luglio

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Grazie al senso di responsabilità del sestile della Luna con Saturno, non fuggirete di fronte ad alcune magagne apportate dalle sue bizze con Plutone e con il Sole. Nella relazione amorosa fate capire al partner che non volete affatto defilarvi, ma essere presenti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

© Riproduzione riservata