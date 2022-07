Oroscopo Ariete di oggi 21 e domani 22 luglio

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

A metà settimana calano l’energia e l’entusiasmo e si fa sentire la pesantezza nel dover sbrigare qualche faccenda arretrata non rimandabile. Un collega vi fa notare che il vostro modo di fare non è sbagliato, ma molto più lento del solito. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

