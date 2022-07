Oroscopo di domani 22 luglio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 22 luglio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Difficile prevenire e arginare alcune stressanti richieste. Per quanto potete, vi adoperate affinché non ci siano ulteriori ritardi nelle consegne. Un piccolo preavviso non può che farvi comodo. Preparatevi diligentemente e non temerete confronti.

Toro. 21/4 – 20/5

Se in questo momento cercate maggiore indipendenza economica o emotiva dagli altri, la congiunzione Luna-Urano fa davvero al caso vostro. Vi siete meritati un bell’incentivo, dimostrando di saper mandare avanti quasi da soli gli affari.

Gemelli. 21/5 – 21/6

In questa giornata non avrete forse le ali ai piedi, ma questo non vuol dire che non potrete decidere per conto vostro su cose davvero importanti. Non permettete a nessuno di intralciare i vostri movimenti, d’altronde la libertà viene al primo posto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grande padronanza di voi stessi, grazie all’armonia della Luna nel tranquillo Toro. In più di un’occasione, dimostrerete di mantenere un ottimo controllo. Un collega si farà perdonare per una passata incomprensione. Accettate le scuse senza tergiversare.

Leone. 23/7 – 23/8

Le scelte che farete oggi forse non saranno molto equilibrate. Se poteste contare sull’appoggio di un esperto, sarebbe sicuramente meglio! Idee da rispolverare senza sentirvi in colpa. Non potete puntare sull’originalità al cento per cento.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il tempo delle vacanze è ormai arrivato? Fate affidamento sulla complicità lunare, per portare a termine al meglio ogni preparativo alla perfezione. Non lasciate nulla al caso, e non preoccupatevi se l’agenzia di viaggi vi chiede qualcosa in più.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Indecisi sul da farsi? Alla fine potreste perdere il treno! Meglio condurre in porto i vostri programmi, senza ripensamenti e senza fare dietrofront. Siate bendisposti a perdonare il partner se ritarda. Ricordate che la perfezione non è di questo mondo!

Scorpione. 23/10 – 22/11

La volontà a volte non basta per far fiorire un progetto. Serve passione e dedizione costante. Non allontanatevi dal percorso stabilito. Siete a corto di idee? Fate il pieno con una capatina in libreria o fatevi ispirare da una ricerca online.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Pian piano i semi che avete coltivato cominciano a fiorire e non potrete altro che farvi i complimenti per la vostra assidua costanza. Con l’arrivo del fine settimana, avete meno voglia di dedicarvi al lavoro, ma non vi arrendete comunque.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non avete nulla di cui lamentarvi, tranne qualche imprecisione che prontamente rimodellate a vostro piacimento. Siete diventati dei perfezionisti? Fate rimanere tutti a bocca aperta, grazie al vostro senso pratico, pur nelle limitazioni del momento.

Acquario. 21/1 – 19/2

Combattete le limitazioni di tempo e di risorse economiche, causate dalla quadratura lunare con Saturno. Usate fantasia e tanta creatività. Non vi aspettate molto dagli altri. Forse è proprio per questo invece che riceverete una bella sorpresa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sfruttate la popolarità dei buoni rapporti della Luna con Nettuno, per ricucire una relazione, facendo leva sui vostri buoni e sentiti propositi. Per avere qualche like in più, molti sono disposti a stare ore sui social. Ma è così anche per voi?

