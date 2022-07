Oroscopo Toro di oggi 21 e domani 22 luglio

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

La morsa della gelosia potrebbe farvi reagire con troppa veemenza. Senza voler cancellare nulla, siete sicuri che non ci siano soluzioni? La congiunzione Luna-Marte vi fa vedere tutto rosso, il suo sestile con Venere vorrebbe addolcirvi un po’. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

