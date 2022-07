Oroscopo Bilancia di oggi 23 e domani 24 luglio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Per merito del trigono lunare, la vostra fantasia ha una bella marcia in più. Ecco che decidete per tutti la meta della vostra gita fuoriporta. Alla fine il museo che volevate visitare era chiuso. Non resta che passare al piano B. Non lo avevate? Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

