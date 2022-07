Oroscopo Gemelli di oggi 23 e domani 24 luglio

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

L'umore potrebbe essere altalenante, con l'astro notturno venuto a farvi visita. Ma il suo sestile con il Sole farà pendere la bilancia dalla parte positiva. Nel rapporto con gli altri, troverete la maniera giusta per andare d'accordo, in una perfetta armonia.

