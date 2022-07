Oroscopo Bilancia di oggi 24 e domani 25 luglio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Scelte importanti da fare o anche semplicemente stabilire in quale ristorante pranzare? Ebbene, l’indecisione sarà l’ultimo dei vostri problemi. Aprite la mente e non vi farete mai cogliere in fallo. Il trigono lunare vi avvantaggia in ogni campo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

