Oroscopo Capricorno di oggi 24 e domani 25 luglio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 luglio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Anche se vi siete affrettati per assistere allo spettacolo preferito, c’è il rischio che i posti siano terminati. Calma e... fate un’altra fila. A torto o a ragione, di solito vorreste sempre avere l’ultima parola. Ora però siete disposti a cedere. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

