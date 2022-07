Oroscopo di domani 25 luglio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 25 luglio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 25 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Per i single... la quadratura tra Venere e Giove vi spinge alla ricerca spasmodica dell’anima gemella? Potrebbe essere tra le vostre conoscenze. Non cercate per forza il classico colpo di fulmine. Da un’iniziale scintilla, nascerà un grande fuoco.

Toro. 21/4 – 20/5

Forse la giornata non rimarrà negli annali, tuttavia la serata, con l’arrivo tanto atteso della Luna in Cancro, sarà sicuramente migliore. Date più spazio ai sentimenti, se volete davvero fare colpo su una persona, e non ve ne pentirete.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Inizio settimana con la testa fra le nuvole, a causa della dissonanza lunare con Nettuno. Per fortuna il trigono con Saturno vi riporta a terra. Per concludere quello che avete iniziato, serve un pizzico di senso pratico e tanta, tanta pazienza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non utilizzate in modo poco corretto il fascino offerto da Venere in quadrato a Giove, o potreste cacciarvi in qualche brutto pasticcio. Prima di abbandonare il certo per l’incerto, riflettete a lungo: ne vale davvero la pena o è solo un’illusione?

Leone. 23/7 – 23/8

Invece di incaponirvi nel tentare di fare le scarpe ai vostri avversari, alleatevi con chi la sa lunga e portate a termine un progetto ambizioso. Indirizzate le energie verso zone luminose. Dedicatevi al bene comune più che a quello individuale.

Vergine. 24/8 – 22/9

Questo lunedì comincia sotto l’egida del nervosismo della Luna nell’eclettico Gemelli, che via via scemerà lasciandovi in pace già verso sera. Diverse distrazioni vi deconcentrano così tanto, da non poter terminare velocemente più cose insieme.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Arrivati alla meta, scoprirete subito che c’è un nuovo traguardo che vi attende. Il tempo di un caffè e via, senza troppo riposo. Di nuovo in pista! Tra una mansione e l’altra, prendetevi cinque minuti per non perdervi alcun istante della giornata.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avete pensato di preparare una bella cenetta romantica? Non potete tirarvi indietro proprio ora. Vi manca solo un ultimo passo: l’invito. Forse è venuto il momento di restituire un piccolo prestito a un amico che vi ha dato fiducia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Aspettate la sera, per discutere con il partner di questioni leggere o importanti, concedendovi un po’ di tempo per stare da soli in santa pace. Create rapporti sinceri basati sulla fiducia reciproca anche nel luogo di lavoro, e il rendimento salirà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Piccole preoccupazioni economiche a cui far fronte con l’organizzazione e il senso pratico. Con gli sconti di stagione, risparmierete molto. Non rimandate a domani ciò che potete portare a termine oggi stesso. Avvantaggiarsi conviene sempre.

Acquario. 21/1 – 19/2

Credevate di non riuscire ad arrivare in tempo, ma, protetti dal trigono lunare con Saturno, riuscirete a spaccare il minuto all’appuntamento. Certe preoccupazioni sono soltanto timori infondati. Date più voce alla fiducia e alla stima reciproca.

Pesci. 20/2 – 20/3

Evitate caos e confusione, sia a livello mentale che pratico. Siete sotto il tiro della disarmonia tra la Luna e Nettuno almeno fino a stasera. Delusi da qualcuno, non ce la fate a dare subito fiducia a un nuovo venuto. Occorre forse più tempo.

