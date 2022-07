Oroscopo di domani 26 luglio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 26 luglio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 26 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Non puntate proprio tutto sul vostro numero fortunato, pensateci bene. Vista la quadratura lunare con Giove, non dovreste affidarvi alla sorte. Ancor prima di sperare di essere graziati dal capo per una vostra mancanza, prevenite le sue mosse.

Toro. 21/4 – 20/5

Ragionate bene, vagliate ogni possibilità, e solo dopo giungete a una conclusione: siete sotto il tiro della dissonanza tra Mercurio e Marte. Alcuni affari vanno a rilento, cosa che non sopportate. D’altronde non potete snellire la burocrazia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Lieve calo di entusiasmo, con la Luna che lascia il vostro cielo. Poco danno, se riuscirete a riposare sotto un ombrellone, con la brezza marina. “Non tutti i mali vengono per nuocere”, anzi. Da ogni evento potete imparare e arricchire il bagaglio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Scelte raffinate vi fanno guadagnare punti in società, sempre che voi siate a caccia di occasioni per emergere e per farvi notare dagli altri. Non affidatevi completamente agli altri, soprattutto nelle questioni a cui tenete davvero molto.

Leone. 23/7 – 23/8

Ancora prima di esaminare l’operato di un collega o di un amico, siete già pronti a criticare a causa della quadratura di Mercurio con Marte sopra di voi. D’accordo, il vostro vicino non sarà il mago del fai da te, ma un piccolo apprezzamento aiuta sempre!

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la Luna in Cancro, meglio trascorrere un pomeriggio o una serata con i vostri familiari, piuttosto che occuparvi di affari personali. C’è bisogno di rinsaldare un legame, di amicizia o forse anche più profondo. Sta a voi decidere!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Dubbi emotivi colorano la vostra giornata di una tonalità indefinita, per via della Luna in Cancro. Via la malinconia con un po’ di musica. Prendete in mano le redini della situazione senza aspettare oltre. Ci vuole carattere in questi casi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se fino adesso non avete potuto usufruire delle ferie, la perfetta armonia lunare con il vostro segno vi darà una chance in più a questo riguardo. Dovendo fare i preparativi per una piccola vacanza, non siate precipitosi e mettete tutto in ordine.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Fate fatica a seguire un’intuizione che vi sembra del tutto campata in aria. Preferite rimanere sul sicuro, cosa che non vi si addice molto. Vorreste vivere una bella avventura, ma all’ultimo cambiate idea. Non sprecate un’opportunità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’opposizione lunare vi crea qualche scompiglio nel profondo e sentite la necessità a più riprese di uscire e di... cambiare aria almeno per un po’. Non lasciatevi fuorviare da chi predica bene e razzola male. Seguite un esempio chiaro e concreto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non fatevi troppe illusioni. Anche se avete per le mani un ottimo affare, nessuno regala niente per niente. Che ci sia qualche tranello nascosto? Alcune emozioni sono più intense di altre. Seguite quella più consona al vostro mondo interiore.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sfoggiate uno dei vostri migliori sorrisi, e qualcuno cadrà fra le vostre braccia. Forse c’è lo zampino della Luna che vi ha dato una spintarella. Meglio seguire il cuore oppure la mente? L’ideale sarebbe trovare un giusto equilibrio fra i due.

