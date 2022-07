Oroscopo Pesci di oggi 25 e domani 26 luglio

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Evitate caos e confusione, sia a livello mentale che pratico. Siete sotto il tiro della disarmonia tra la Luna e Nettuno almeno fino a stasera. Delusi da qualcuno, non ce la fate a dare subito fiducia a un nuovo venuto. Occorre forse più tempo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Pesci e per tutti i segni

