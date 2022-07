Oroscopo Capricorno di oggi 28 e domani 29 luglio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Sarete in preda a gelosia e possessività, a causa dell’opposizione lunare con Plutone. Qualcuno tenta di mettervi con le spalle al muro? Non siate impulsivi... Non pretendete troppo dal partner, ma cercate sempre di concedergli un po’ della giusta autonomia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata