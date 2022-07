Oroscopo Pesci di oggi 28 e domani 29 luglio

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Qualche attività domestica vi porta via un po’ di tempo. Pazienza, se non riuscirete ad andare dal parrucchiere. Rimandate l’appuntamento. Ve la cavate in ogni circostanza, anche se potreste non essere del tutto esenti da qualche critica. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Pesci e per tutti i segni

© Riproduzione riservata