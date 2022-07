Oroscopo Toro di oggi 29 e domani 30 luglio

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Dovrete fare i conti con l’intemperanza e gli eccessi apportati dalla Luna, in rapporti ben poco amichevoli sia con Marte che con Urano. Vi arriva una notizia che vi fa balzare sulla sedia? Prendetela con le molle. Tutto è da verificare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

