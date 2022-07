Oroscopo di domani 31 luglio 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 31 luglio 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Piuttosto che seguire una noiosa logica, fareste di tutto. D’altronde è domenica, e potete concedervi anche un piccolo strappo alla regola. Rimandate ogni impegno che non sia improrogabile. Non avete voglia di cucinare? Servite cibo take-away!

Toro. 21/4 – 20/5

Programmate una piccola vacanza tenendo conto di ogni minimo dettaglio, grazie alla Luna nella meticolosa Vergine. Nessuno avrà da ridire. Più che la quantità conta la qualità di quello che fate. Gli altri però lo riconoscono e vi ringraziano.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Tra i dettagliati rendiconti di fine mese, rischiate veramente di perdervi. Forse è il caso di staccare un po’ la spina e di non pensare troppo. Preferireste non tener conto di mille regole. Ma poi vi fate prendere dallo scrupolo dell’ultimo minuto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Piuttosto che stare al telefono per ore, non sarebbe preferibile poter raggiungere il vostro interlocutore, distanza permettendo... per un briefing? Usate la tranquillità odierna per pianificare una nuova strategia, se quella vecchia non ha funzionato.

Leone. 23/7 – 23/8

All’inizio l’inibizione apportata da Mercurio in opposizione a Saturno non vi permette di brillare. Ma una volta rotto il ghiaccio... vi rifarete! Dovendo scrivere una relazione di fine mese, attenzione alle sviste, se volete fare una bella figura.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la Luna venuta a farvi visita, luglio si chiude in bellezza. Mettete al servizio della comunità le vostre qualità e le doti intellettuali. Non state dando abbastanza spazio ai sentimenti, presi come siete da mille dettagli su cui ragionare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un amico vi chiede un aiuto nel bricolage o nel fai da te? Dedicategli un po’ del vostro tempo libero, anche se avreste proprio voluto far altro! A fine giornata vi sentirete gratificati per la scelta, anche se all’inizio avete avuto dei seri dubbi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avete voglia di una bella e romantica avventura, e per questo siete pronti a mettervi in gioco. Salvo poi fare dietrofront alla minima difficoltà. Affrontate la salita con maggiore entusiasmo, ma anche con un minimo di preparazione... atletica.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Qualcuno non sembra apprezzare i vostri manicaretti e le vostre succulente prelibatezze? Pazienza, non potete accontentare proprio tutti. Non è un problema assumervi la responsabilità culinaria, ma la prossima volta... tutti al ristorante.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se le ferie sono finalmente arrivate, non fatevi prendere dall’ansia dei preparativi per la partenza. Basterà stilare una lista minuziosa. Le valigie non sono mai grandi abbastanza. Forse però qualcosa si può tranquillamente eliminare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se non avete imboccato la via giusta, dovreste avere l’accortezza di cambiare strada. Occhio all’ostinazione di Mercurio opposto a Saturno! Il navigatore obsoleto fa i capricci nello smartphone... Perché non chiedere informazioni a un passante?

Pesci. 20/2 – 20/3

Desiderate farvi valere, ma quando si tratta di assumervi degli oneri, preferireste tirarvi indietro. L’opposizione lunare non vi aiuta a brillare. Invece di fare tutto da soli, sarebbe meglio trovare i giusti alleati. Le sfide quotidiane sono molte.

