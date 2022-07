Oroscopo Scorpione di oggi 30 e domani 31 luglio

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 luglio?

Scorpione

Quando i vostri desideri diventano troppo elevati, difficilmente potete soddisfarli. Che ne dite di volare più basso, almeno per un po’? In caso di contrasti, se le circostanze ve lo permettono, chiedete scusa direttamente all’interessato. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

