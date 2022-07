Oroscopo Acquario di oggi 31 luglio e domani 1 agosto

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

Se non avete imboccato la via giusta, dovreste avere l’accortezza di cambiare strada. Occhio all’ostinazione di Mercurio opposto a Saturno! Il navigatore obsoleto fa i capricci nello smartphone... Perché non chiedere informazioni a un passante? Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

