Oroscopo Capricorno di oggi 31 luglio e domani 1 agosto

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 luglio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Se le ferie sono finalmente arrivate, non fatevi prendere dall’ansia dei preparativi per la partenza. Basterà stilare una lista minuziosa. Le valigie non sono mai grandi abbastanza. Forse però qualcosa si può tranquillamente eliminare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

