Oroscopo Leone di oggi 31 luglio e domani 1 agosto

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 luglio?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

All’inizio l’inibizione apportata da Mercurio in opposizione a Saturno non vi permette di brillare. Ma una volta rotto il ghiaccio... vi rifarete! Dovendo scrivere una relazione di fine mese, attenzione alle sviste, se volete fare una bella figura. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

