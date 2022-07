Oroscopo Pesci di oggi 31 luglio e domani 1 agosto

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 luglio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Desiderate farvi valere, ma quando si tratta di assumervi degli oneri, preferireste tirarvi indietro. L’opposizione lunare non vi aiuta a brillare. Invece di fare tutto da soli, sarebbe meglio trovare i giusti alleati. Le sfide quotidiane sono molte. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Pesci e per tutti i segni

© Riproduzione riservata