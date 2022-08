Oroscopo Sagittario di oggi 1 e domani 2 agosto

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 agosto?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Luna fastidiosa nel segno della Vergine, ma niente può spegnere i vostri entusiasmi ben sostenuti dal Sole e da Giove. Nuovi sorrisi e nuovi progetti. Navigate a braccio, cogliete le occasioni, tirate dritto per la vostra strada, agite seguendo l’istinto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

