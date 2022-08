Oroscopo di oggi 2 agosto 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 2 agosto 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 2 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Possibilità di multe, disaccordi, discussioni nella coppia e un nervosismo a fior di pelle da neutralizzare con ettolitri di camomilla. Lo scontento che vi pervade ha radici in qualche problema irrisolto: prendetene atto e lo risolverete.

Toro. 21/4 – 20/5

È un martedì sorprendente, specie in campo sentimentale. All’improvviso un’amicizia diventa amore con una fiammata che vi lascerà senza parole. Acuto il senso critico e lo spirito pratico con cui portate avanti le vostre idee. Ristrutturazione di immobili.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’atmosfera si preannuncia radiosa, grazie alla Luna in Bilancia. Un mix ben dosato di razionalità e fantasia la rende perfetta per tutte le attività creative. Con un look ben curato ed elegante, anche in un ambiente un po’ snob riscuoterete un successone.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Bianca Signora in Bilancia vi complica un po’ la vita soprattutto a livello professionale e affettivo. Il dilemma è sempre lo stesso: lavoro o famiglia? Niente di serio, solo un lieve disagio che non vi permette di apprezzare ciò che di bello vi è capitato.

Leone. 23/7 – 23/8

Con il favore lunare, la giornata si preannuncia all’altezza delle vostre aspettative, grandiose come sempre. Un viaggetto istruttivo, una mostra d’arte. Oggi può succedere di tutto: i single innamorarsi perdutamente e le coppie purtroppo... scoppiare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Nella carriera, si aprono nuovi sbocchi e se coltiverete la fiducia nelle vostre possibilità, conseguirete risultati al di sopra delle più rosee previsioni. Investite l’energia a disposizione per definire i vostri spazi e non permettete intrusioni nei vostri affari.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le pressioni esterne sono forti, ma disponete di forza d’animo per fronteggiarle. Reagite con prontezza a chi tenta di mettervi all’angolo. Affidatevi fiduciosi alle mani esperte di un caro amico: troverà meglio di voi e prima la soluzione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il forte ascendente che avete sul prossimo, insieme alla vostra tenacia, potrà consentirvi di aprire porte che sembravano irrimediabilmente chiuse. La strada è tutta in discesa, ma per mantenere il controllo, dovrete ogni tanto moderare la velocità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A rimettervi in sesto arriva la Luna in Bilancia, noto intermediario astrale, che annuncia un clima pacifico, sereno, ma affatto noioso. Ideale per incontrare gli amici, dedicarsi al fitness, affrontare con coraggio una faccenda spinosa.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un progetto ambizioso vi frulla in testa, ma esitate per paura di non riuscire. Chiedete il parere a una persona fidata, e seguite il suo consiglio. Nella coppia vi scontrate su questioni di vecchia data, rilanciandovi la palla delle responsabilità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Pronti ad approfittare della Luna e dell’occasione di un breve viaggio, per lasciare a casa i problemi e per rilassarvi nel modo che preferite? Calma e pazienza: le parole chiave con cui fronteggiare gli imprevisti che potrebbero gravare sul lavoro.

Pesci. 20/2 – 20/3

La lunga attesa del cuore viene premiata dall’incontro di Venere e Urano. Come uno tsunami, qualcuno irrompe e vi rivoluziona piacevolmente la vita. Si preannunciano incontri da togliere il fiato e il sonno. Che l’anima gemella sia dietro l’angolo?

